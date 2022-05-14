أمير قطر يهنئ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا للإمارات

هنأ أمير دولة قطر تميم بن حمد، الشيخ محمد بن زايد لانتخابه رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفًا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد، وذلك وفقا لما نقلته «العين الإخبارية» في نبا عاجل منذ قليل.

انتخاب محمد بن زايد رئيسا للإمارات

وكان المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسا للبلاد، خلفًا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ73 عامًا.

زعماء ودول العالم يهنئون بن زايد

وحرص العديد من زعماء العالم على مشاركة التهاني وإرسال البرقيات إلى الشيخ محمد بن زايد، متمنين له التوفيق خلال مشواره المقبل.