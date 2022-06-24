أفلام عيد الأضحى في سينما الشعب بـ 40 جنيها.. تعرف على التفاصيل

كشف الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية، عن تفاصيل إطلاق المرحلتين الثانية والثالثة من سينما الشعب خلال الأيام المقبلة، والتي تتضمن 3 أفلام في 15 دار عرض داخل 11 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى خلال موسم عيد الفطر، التي تجاوزت الإيرادات فيها نصف المليون جنيه، بسعر تذكرة 40 جنيها.

وأوضح الفنان تامر عبد المنعم، في حديثه لـ «الوطن»، أن المرحلة الثانية من سينما الشعب ستبدأ عروضها يوم 29 يونيو الجاري بفيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد في قصر السينما بالقاهرة، بالإضافة إلى محافظات ومدن أسيوط، المنوفية، دمنهور، المحلة الكبرى بالإضافة إلى شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، على أن تبدأ المرحلة الثالثة في 7 يوليو تزامنا مع عيد الأضحى، وتتضمن العروض «كيرة والجن» في طنطا، فيلم «عمهم»، في دمياط ووادي النطرون، بالإضافة إلى فيلم «بحبك»، في قنا والوادي الجديد وكفر الشيخ.

تامر عبدالمنعم: نستهدف الوصول لـ 40 دار عرض لـ«سينما الشعب» في نهاية العام

وقال مدير عام الثقافة السينمائية إن خطة سينما الشعب تستهدف الوصول إلى 40 دار عرض سينمائي مع نهاية العام الجاري، متابعا: «أنا سعيد بالمشروع، وأتمنى النجاح للمرحلة المقبلة ونصل لتحقيق العدالة السينمائية في المحافظات المحرومة من دور العرض».

مدير عام الثقافة السينمائية: المرحلة الأولى من سينما الشعب حققت إيرادات نصف مليون جنيه

وعن نجاح المشروع، أوضح: «المعادلة لها 3 أضلاع، الأولى الجمهور الذي بحث عن مكان جيد يعرض له أفلاما بأسعار في المتناول، الثاني زيادة دور العرض السينمائي لخدمة الفيلم، والضلع الثالث تحقيق إيرادات، ونجح المشروع في تحقيق أكثر من نصف مليون جنيه في الفترة من بداية المرحلة الأولى حتى الآن، وهو إنجاز بالنسبة لنا».