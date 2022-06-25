حظك اليوم برج الجوزاء السبت 25-6-2022 مهنيا وعاطفيا

التحكم في الانفعالات والاهتمام بالصحة كانت تلك بعض النصائح التي صرحت بها عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الفلك مواليد برج الجوزاء على الصعيدين العاطفي والمهني لهذا المولود الذي يعرف عنه أنه من أكثر الأبراج التزاما وجدية في كثير من أمور حياته.

وبحسب خبراء الفلك، فإن مولود برج الجوزاء هو ثالث الأبراج الفلكية، وينتمي لمجموعة الأبراج الهوائية كالدلو على سبيل المثال والكوكب المتحكم به هو «عطارد»، كما أنه يحمل صفات متناقضة في نفس الوقت، ويتعامل مع أكثر من شخص مهما كانت اختلفت صفاته.

ويستطيع الجوزاء الهوائي التكييف مع الجميع دون أن يشعر بأي ضيق فهو شخص يحمل شخصيات كثيرة بداخلة، كما يتسم هذا المولود بالبهجة وأن لديه حس فكاهي كبير، كما أنه يحب المغامرات ويكره الأمور التقليدية التي تتطلب نفس المجهود والخطوات، كما أنه شديد الذكاء ويحب التعلم بشكل كبير فهو سريع البديهة وفضولي برجة كبيرة.

واليوم السبت 25 يونيو، تقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الجوزاء، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

صحيا القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تعمل في صمت وأن تهتم بصحتك.. تذكر إذا ذهبت الصحة يذهب كل شيء، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

واجتماعيا وعاطفيا، اليوم تنصحك الأفلاك بالتحكم في انفعالاتك، ومن المهم أن تتحرك بعيدا عن العيون، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء الخاصة بخبيرة الفلك عبير فؤاد.