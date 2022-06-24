الكهرباء توضح خطوات الاستهلاك الرشيد للثلاجة

قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددا من النصائح للمستهلكين للتعامل مع الثلاجة خلال فصل الصيف خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

الثلاجة من الأجهزة الوحيدة التي تعمل طول السنة

وقالت الشركة القابضة لكهرباء مصر: «في الصيف والحر ده مفيش أحلى من إزازة الميه الساقعة الخارجة من التلاجة بس اللي لازم تعرفه إن التلاجة يمكن هي الجهاز الوحيد اللي شغال طول السنة في البيت بعكس أي جهاز تاني بتقفله لما بتخلص استخدامه شغالة حتى لو مسافر أو طول اليوم مش موجود في البيت علشان كده أوقات بتعتبر التلاجة من أكتر الأجهزة استهلاكا للكهرباء».

كيفية توفير استهلاك الكهرباء خلال استخدام الثلاجة

وأشارت الشركة إلى كيفية توفير استهلاك الكهرباء خلال استخدام الثلاجة باتباع الآتي..

- لو لسه بتشتري اختر الأنواع التي تحتوي على مؤشرات جيدة لكفاءة الطاقة، (A) هتكون مثالية.

- حاول تقلل فتح وقفل باب التلاجة كل شوية، علشان تحافظ على الهواء البارد الموجود وكمان تحافظ على عمر الأطعمة الموجودة.

- من وقت للتاني اتأكد أن المطاط (الكاسكيت) سليم ومش بيسرب أو مبيقفلش كويس، واستعمل قطعة سفنج مبلولة بماء دافئ مع صابون سائل.

ترك مسافة بين الثلاجة والحائط

- زي أي جهاز تاني التهوية مطلوبة، علشان كده حاول يكون فيه مسافة بين ظهر الثلاجة والحيطة وياريت ميكونش جنبها بشكل مباشر أي جهاز زي البوتاجاز.

- حاول تنظف الثلج أولا بأول لأنه بيكون سبب في زيادة استهلاك الكهرباء بسبب عمل الموتور بشكل متكرر.

عدم وضع الطعام داخل الثلاجة وهو ساخن

- بلاش تخزن الأكل وهو سخن في التلاجة واستنى لما يبرد علشان ما تستهلكش طاقة أكتر في التبريد.

- بلاش تحط على رفوف التلاجة الداخلية إزاز أو بلاستيك، علشان ده ممكن يأثر على طريقة دوران الهواء البارد.

- تراكم التراب على المكثّف (كوندينسر) يزود الاستهلاك من الكهرباء، باستخدام مكنسة كهربائية أو فرشاة خشنة حاول تشيل التراب ده وتأكّد من فصل الكهرباء عن التلاجة قبل التنظيف.