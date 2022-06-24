حبس المتهم بقتل طفل بطلق ناري بالخطأ في حفل زفاف بالشرقية

قررت نيابة بلبيس بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة مقتل طفل بطريق الخطأ في أثناء إطلاقه أعيرة نارية في حفل زفاف.

مصرع طفل في الإعدادية

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بمصرع «محمد ع ق» 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي إثر إصابته بطلق ناري أثناء حضوره حفل زفاف بقرية ميت جابر التابعة لمركز بلبيس.

المتهم أحد أقارب العروسين

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أنه أثناء الاحتفال بالعرس أطلق احد أقارب العروسين الأعيرة النارية من سلاح خرطوش ابتهاجا بالعرس أصابت إحدى الطلقات الطفل بطريق الخطأ ما أدى لوفاته.

تم تحرير محضر بالواقعة وألقت الشرطة القبض على المتهم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.