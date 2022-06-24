23 مركز شباب واستاد جديد.. الغضبان يكشف جهود التنمية الرياضية في بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، بديوان عام محافظة بورسعيد، لقاء موسعا، مع شباب محافظة بورسعيد، بحضور لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والأعضاء النواب: خالد بدوي، آية مدني، ولاء عبد الفتاح، سلمى محمد، درويش مرعي، أسامة عبد العاطي، محمد لبيب، محمود هشام، أحمد مصطفى خليل.

في بداية اللقاء، جدد محافظ بورسعيد، ترحيبه بأعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مشيدا بالتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والجهود المتواصلة في كل الاتجاهات، مؤكدا أهمية التواصل المستمر بين أعضاء مجلس النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتحقيق خطط التنمية المنشودة، التى تهدف فى المقام الأول لخدمة المواطن، والارتقاء بسبل المعيشة، مؤكدا أن جميع الجهات المعنية تتكاتف نحو إكمال مسيرة التقدم التى تخطو نحوها الدولة المصرية فى المجالات كافة.

حضر اللقاء، عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وعادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وحسن عمار عضو مجلس النواب، وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد.

تنمية شاملة ببورسعيد بتوجيهات الرئيس السيسي

استعرض اللواء عادل الغضبان، عددا من إنجازات الدولة في مختلف القطاعات والطفرة التي جرت في بورسعيد شرقا وغربا وجنوبا، مؤكدا أن التنمية الشاملة التي شهدتها المحافظة جاءت نتيجة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن الشباب أحد الركائز الأساسية في تحقيق التنمية بالجهد والعمل المتواصل، قائلا: «ندرس دائما القرارات الصعبة جيدا، وتوابعها، حتى تتحقق الإنجازات في مختلف القطاعات ببورسعيد»

وفيما يتعلق بالقطاع الرياضي، أكد المحافظ، حرصه الدائم على توفير كل أوجه الدعم والرعاية للمنظومة الرياضية، وتأهيل الشباب واكتشاف المواهب، وإعداد الأبطال للمشاركة في البطولات المختلفة، والعمل على تنشئة الشباب والنشء على ممارسة الرياضة، من خلال دعم الماراثونات الرياضية المختلفة، والبطولات الرياضية المقامة داخل بورسعيد وخارجها، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضية.

ووجه الغضبان، الشكر للهيئة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، على التواصل الدائم والتعاون المثمر، متناولا الحديث حول الرؤية الاستراتيجية لتطوير المحافظة، متطرقا للتطوير الذي شهده مجال الشباب والرياضة بالمحافظة، مشيرا إلى أن الدولة أولت اهتماما خاصا لبناء الانسان والشباب والرياضة أحد عناصر بناء الانسان.

23 مركز شباب و32 نادي واستاد جديد

أكد المحافظ، أن بورسعيد لديها 23 مركز شباب و32 نادي على أعلى مستوى، فضلا عن المعسكر الدولي للكشافة ومدينة رياضية وشبابية، قائلا: «للمرة الأولى يكون للنادي المصري نادي اجتماعي لممارسة الأنشطة الاجتماعية لمحبي النادي المصري من جميع المحافظات»، لافتا إلى أن الرئيس صدق على إنشاء استاد جديد في سلام مصر«بورسعيد الجديدة»، بسعة 45 ألف متفرج.

ألقى الغضبان، الضوء على أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي شهدتها الأندية والمراكز الشبابية ببورسعيد، وعلى رأسها، نادي الحرية لذوي الاحتياجات الخاصة، ونادي السلام البحري ببورفؤاد، ومركز شباب الزهور ومركز شباب السلام ومركز شباب القابوطي، الذي أصبح منارة لتعليم الحرف اليدوية، فضلا عن تطوير نوادي الكرة الخماسية، وإنشاء مركز شباب الحى الاماراتي على أعلى مستوى.

وأكد حرص المحافظة على دعم الفعاليات الرياضية والمارثونات الشبابية بصفة مستمرة، مشيرا إلى نجاح المحافظة في إقامة رالي بورسعيد الأول من نوعه في مصر، فضلا عن استعدادات المحافظة لاستقبال مهرجان عالمي للطيور في ديسمبر المقبل، وتحقيق المراكز الأولى في عدد من الفعاليات والبطولات الرياضية على مستوى الجمهورية، نتيجة لجهود الدولة والارتقاء بالبنية التحتية لقطاع الرياضة ببورسعيد.

وأشار الغضبان، إلى أن الشباب عنصر رئيسي في التنمية بالمحافظة، ويجب عليهم الوعي والفخر بالإنجازات وعدم السماح لتشوية صورة الدولة أو بث الشائعات والتصدي لها.

تحقيق أحلام الشباب الرياضية

قدم النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الشكر لوزير الشباب والرياضة على الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة الشبابية والرياضية في مصر، ودعم الشباب بشتي الطرق لاستغلال طاقاتهم الابداعية سواء في المجال الرياضي أو المجالات الأخرى، لافتا إلى أهمية دور لجنة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، فى توفير الخدمات الشبابية والرياضية وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق طفرة رياضية فى شتى المجالات.

وأشاد حسين، بجهود محافظ بورسعيد وتنفيذ القرارات والمبادرات المهمة التي حققت نقلة نوعية بمحافظة بورسعيد، مثل مبادرة حدائق بلا أسوار، التي ساهمت في دعم السياحة والأنشطة الرياضية بالمحافظة، مثنيا على دعمه المتواصل لقطاع الشباب والرياضة ببورسعيد، وتذليل أى عقبات للنهوض بهذا القطاع لأعلى مستوى.

ونوه إلى أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب جاءت لبحث تحقيق أحلام شباب بورسعيد، وأنه تم اتخاذ التغلب على إجراءات صعبة، لكي تنتقل اللجنة للمحافظات، وسيتم زيارة جميع مراكز الشباب للوقوف على إنجازات الدولة في قطاع الرياضة ميدانيا، مشيدا أيضا بجهود أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة بورسعيد، في ملف بناء استاد النادي المصري، ودعوة اللجنة لزيارة بورسعيد للوقوف على آليات تنفيذ المشروع، وتقديم الدعم اللازم.

لقاء مفتوح مع شباب بورسعيد

وبنهاية اللقاء، عقد حوار مفتوح بين أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وشباب محافظة بورسعيد، لتبادل الآراء ووجهات النظر المختلفة، فيما يتعلق بتنمية قطاع الشباب والرياضة ببورسعيد، والاستماع إلى أطروحات وتطلعات شباب بورسعيد وبحث إمكانية تقديم الدعم الكامل، بما يحقق الأهداف المرجوة من زيارة اللجنة لمحافظة بورسعيد