العثور على جثة شاب طافية بمياه ترعة الإبراهيمية في بني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، بالتعاون مع أهالي مدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، جثة شاب مجهول الهوية، عُثر عليها طافية في مياه ترعة الإبراهيمية، ونقلت بسيارة إسعاف إلى المشرحة، تحت تصرف جهات التحقيق، التي كلفت رجال المباحث بالوصول إلى هوية المتوفى.

جثة شاب طافية في ترعة الإبراهيمية

كان اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، تلقى إخطارًا من العقيد مازن سعيد مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية طافية بمياه ترعة الإبراهيمية بجوار كوبري المحطة.

ووجّه مدير الأمن، بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري على رأس سيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ وانتشال جثة المتوفى، ونقلها إلى المشرحة، لحين التعرف على هويته، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

تحريات لكشف ملابسات الواقعة

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال جثة المتوفى، ونقلها بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تشكيل فريق بحثي يضم رئيس مباحث مركز شرطة ببا، الرائد أحمد جمال، ومعاونيه وبإشراف من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة، والتعرف على هوية المتوفى.

حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وظروفها وملابساتها.