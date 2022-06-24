لو «مزنوق في قرشين».. قرض سداد الديون من بنك ناصر بدون فوائد

الكثير من الأسر والشركات تتحمل ديونًا في سبيل الحصول على خدمة أو سلعة من السلع المهمة مثل الوحدة السكنية والسيارة والسفر والجواز وغيرها من الأمور التي تهم كل فرد يبحث عن توفير كل ما يحتاجه هو وعائلته.

يؤدي ذلك إلى غرق الأفراد في الديون، ما يدفعهم للبحث عن وسيلة أو طريق لسداد الديون المحملة عليهم، ومن بين هذه الطرق القروض أو قرض سداد الديون بدون فوائد الذي يقدمه بنك ناصر الاجتماعي.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، مميزات وشروط الحصول على قرض سداد الديون بدون فوائد من بنك ناصر الاجتماعي.

قرض سداد الديون من بنك ناصر الاجتماعي

- قيمة قرض سداد الديون من بنك ناصر الاجتماعي

تصل قيمة قرض سداد الديون من بنك ناصر الاجتماعي إلى 10 آلاف جنيه.

- سهل الإجراءات

لا يحتاج الحصول على قرض سداد الديون من بنك ناصر الاجتماعي إلى إجراءات معقدة بل يتم الحصول عليه بأسهل الإجراءات.

- بدون فوائد

يعتبر قرض سداد الديون من بنك ناصر الاجتماعي حسن فلا تحسب عليه فوائد.

- الفئات التي تحصل على القرض

القرض متاح لكل من الخريجين وربات البيوت وأصحاب المعاشات والموظفين.

- شروط سهلة وسرعة في الإجراءات:

- ألا يتعدى الدخل الشهري لطالب القرض 3 آلاف جنيه.

- أن يكون هناك ضامن لصحاب القرض

- تحويل الراتب على بنك ناصر الاجتماعي في حال الاقتراض بضمان المرتب

المستندات المطلوبة

- صورة الرقم القومي سارية

- إيصال مرافق حديث

قرار المركزي المصري

وقرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقدة الخميس الماضي 23 يونيو 2022، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية عند المستويات الحالية دون تغيير، لتظل عند 11.25 و12.25 و11.75%، على التوالي.