«لو بتواجهي مشكلات أو بتتعرضي لعنف».. خدمات تقدمها عيادات المرأة الآمنة

تعاني العديد من النساء في المجتمع لكثير من وقائع العنف والتحرش والاضطهاد الذي يجعلهن يصبن بأزمات نفسية ويؤثر ذلك على حالتها المزاجية، لذا خصصت وزارة الصحة والسكان عيادات لتقديم الدعم لهن.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن عيادات المرأة الآمنة تقدم العديد من الخدمات للمرأة وتهدف لمساعدتها والتحسين من حالتها النفسية، وهو ما نعرض تفاصيله فيما يلي وفقا لما ذكرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

خدمات تقدمها عيادات المرأة الآمنة

الدعم الصحي والنفسي من خلال خبراء متخصصين، لحماية السيدات من العنف.

الإسعافات النفسية الأولية للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف بجميع أشكاله.

التوعية والمشورة الصحية والاجتماعية للسيدات وتعريفهن بأساليب حماية أنفسهن من التعرض للعنف.

أماكن تواجد عيادات المرأة الآمنة

يذكر أنه تم افتتاح أولى عيادات المرأة الآمنة لتقديم الدعم النفسي للسيدات اللاتي تعرضن العنف، بمركز طبي أهالينا في محافظة القاهرة، وفقًا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان في بيان لها.

ومن المنتظر وفق لما أعلنته وزارة الصحة والسكان الانتهاء من تجهيز 21 عيادة تخصصية لمناهضة العنف ضد المرأة كمرحلة أولى خلال عام 2023.

خدمات تقدمها وزارة الصحة

كما تقدم وزارة الصحة والسكان العديد من الخدمات للمواطنين في كافة المناطق والمحافظات المختلفة، في صوء التيسير على الناس ومساعدتهم في عيش حياة صحية جيدة والحصول على العلاج المناسب والخدمات المختلفة التي تهمهم، ومن أبرز الخدمات وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة ما يلي:

مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

مبادرة دعم صحة المرأة المصرية.

مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة.

مبادرة علاج غير المصريين من فيروس سي.

إجراءات استخراج بطاقة تطعيمات وإرشادات صحية للحجاج والمعتمرين.