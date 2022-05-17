الصحة: افتتاح عيادات متخصصة للحماية من العنف ضد المرأة بالقاهرة قريبا

قال الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تعمل على تجهيز عيادات جديدة للمرأة الأمنه بالقاهرة، لافتا إلى أن العيادات المتعلقة بالمرأة الآمنة يقوم دورها على الدعم النفسي للسيدات اللاتي تعرضن للعنف، الدعم لا يتوقف على الدعم النفسي فقط بل الدعم النفسي والصحي، فضلا على الإسعافات الأولية للسيدات التى تعرضن للعنف بجميع أشكاله.

عيادات المرأة الآمنة

وتابع رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض في تقرير له، بأن الهدف الرئيسي من هذه العيادات الآمنة للمرأة هو توفير مساحات امنه للسيدات من مختلف فئات المجتمع، موضحا أن عيادات المرأة الآمنة مجهزة بأحدث الأساليب والإمكانيات وفرق طبية متخصصة، وهناك حفاظ على الخصوصية بشكل كبير وبيانات السيدات المتررددات على العيادات.

وعن الحالات التي تحتاج إلى تدخل سريع، أكد الدكتور وائل عبدالرازق أن يتم تحويل السيدات إلى الجهات المشاركة في هذه المبادرة والداعمة لمناهضة العنف ضد المرأة، يأتي ذلك في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، وضمان تأمين حياة صحية وآمنة للسيدات.

الانتهاء من تجهيز 21 عيادة متخصصة للمرأة

وأضاف رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، تم الانتهاء من تجيهز 21 عيادة متخصصة للمرأة كمرحلة أولى خلال العام الجاري، ومن المقرر التوسع في جميع مجافظات الجمهورية، خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان السيدات بضرروة المشاركة والذهاب الى هذه العيادات والإستفادة الكاملة منها ومن الخدمات الصحية والنفسية المقدمة من خلالها، والتواصل مع الخط الساخن للوزارة لمعرفة أقرب عيادة لكي.

وأكدت الوزارة حرصها على تحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لنهوض بالصحة العامة من خلال السعي وراء تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقوم الوزارة بشكل يومي ببث منشورات صحية وتوعوية للمواطنين والرد على كل استفساراتهم من خلال المصادر الرسمية.