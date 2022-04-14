أسامة الأزهري: رمضان يحرك في الإنسان الهمة العظيمة ويلتمس الأعذار

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن القلوب تتجدد في أيام رمضان معاني وأنوار، لأنه يخاطب النفس والعقل والروح والنفس والجسد، والله عز وجل جعل العبادات والشرائع والأحكام أنوار وهدايات تحمل بها تلك الشرائع لتزكي كل قوة من القوى المكونة للإنسان.

رمضان يوقظ معاني كبيرة في النفوس

وأضاف أسامة الأزهري، خلال تقديمه برنامج «لحظة صفا»، المذاع على «راديو 90 90»، اليوم الخميس، أن شهر رمضان ليس فقط شهر القرآن أو الكرم، ولكن هناك كم المعاني الكبيرة التي يحركها رمضان ويوقظها ويوقدها في النفوس.

وأشار إلى أن شهر رمضان شهر الكرم والقرآن والأدب والدعاء والتقوى واليسر والكمال وقبول العذر والصبر والقرب والطمأنينة والهدى، ويأتي رمضان محمل بالأنوار لكي يرسل الرسائل الإلهية السامية إلى كل جزء من أجزاء الإنسان.

ولفت أن الرسائل الإلهية الموجودة في كل شيء، مثل الصيام والصلاة والحج والقيم والأخلاق والقرآن، كما أنها موجودة في الكون مستشهدا بقوله تعالى: «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم» ففي كل شيء يحيط بالإنسان رسالة إلهية.

وتابع: «عندما تحدثنا عن الحلقات السابقة عن هذه العلاقات التي يرتبط بها رمضان جاء الوقت لكي نكشف عن ارتباط جديد، ألا وهو الهمة، فمن الحاجات التي يحاول أن ينميها رمضان في نفس الإنسان أن يبعث في نفس معنى التعلق بالكمال والصعود والارتقاء وعدم الركون للكسل أو التراخي».

رمضان يحرك في الإنسان أن يكون عظيم الهمة

وواصل: «رمضان يحرك في الإنسان أن يكون عظيم الهمة كبير النفس شريف المقصد، ورمضان يحرك في الإنسان بأن يجعله يختار التحليق إلى الكمالات».

وأشار إلى أن ارتباط رمضان بمعنى الهمة في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» وبالتالي رمضان يلتمس للناس الأعذار.