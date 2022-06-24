بريد الوطن .. الشيخ علي نجم.. قارئ من الزمن الجميل

وُلد الشيخ علي نجم عساكر عام 1946، فى قرية «الإخصاص» بالجيزة، وبعد حصوله على «الابتدائية»، بدأ مسيرته المباركة فحفظ القرآن الكريم فى سن مبكرة، على يد الشيخ حافظ شريدح، والشيخ محمود هيبة.. ثم التحق بمعهد قراءات شبرا بالأزهر الشريف، وحصل على «تخصص القراءات» وأتقنها.

يعد «الشيخ علي» قارئاً من الزمن الجميل، فهو قارئ متقن، لديه اعتداد بأصول القراءة وآدابها، يتمسَّك بتقاليدها، حيث عاصر عدداً من كبار القراء، وذاع صيته فى «الجيزة وما حولها»، وقرأ بصحبة كبار القراء فى منطقته، ومنهم الشيخ عبدالمنعم عبدالسميع خليف (رحمه الله).. كما قرأ مع عدد من الإذاعيين كالشيخ محمد محمود الطبلاوى، والشيخ هاشم هيبة.. وعمل مقيماً للشعائر بمسجد «محب باشا» بـ«الزمالك».

سافر «الشيخ علي» للسعودية عام ١٩٧٩، وعمل بها مدرساً ومحاضراً للقرآن وعلومه، بجانب إمامته للمصلين، ولحلاوة صوته كان مسجده يمتلئ بالمصلين، وما زالت تسجيلاته شاهدةً على حُسن أدائه وروعته.

تخطَّى الشيخ سن السبعين الآن -بارك الله فى عمره- ومن يعرفه عن قُرب يجده متواضعاً بشوشاً مع شباب القراء، مُعلماً لهم، ومرشداً وموجِّهاً، مع تمكُّنه من فن القراءة وأحكام التلاوة، وهو ما جعله يحظى بمحبة القراء والمستمعين.

يُذكر أن الشيخ علي نجم التحق بالإذاعة المصرية عام 1998، وتسجيلاته تغرِّد على أثيرها، ناشراً البهجة فى سماء مصر والدول الإسلامية.

رزق عبدالمنعم خليف

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