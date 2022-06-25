سعر طبق البيض اليوم السبت 25-6-2022 في الأسواق المحلية

فوائد لا تعد يمكن جنيها من تناول البيض أبرزها مساعدته على حرق الدهون، خفض مستويات الالتهاب، بالإضافة إلى أنه منتج هام جدا بالنسبة لمن يريديون الحصول على البروتين الكافي لبناء العضلات، كما أنَّه يعمل على زيادة مستويات الطاقة في الجسم، لذا يحرص العديد من الأشخاص عن سعر طبق وكرتونة البيض.

ويبحث العديد من الأشخاص عن سعر طبق وكرتونة البيض بشكل يومي، حتى يستطيعون تحديد حاجتهم وميزانيتهم.

وفي هذا الصدد، تقدم بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم السبت الموافق 25 يونيو، بحسب تصريحات الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه للوطن والتي جاءت كما يلي:

سعر طبق البيض اليوم

وتواصل أسعار البيض الحفاظ على استقراراها وفقًا لما قاله الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

تراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 51 و53 جنيهًا في المزرعة، فيما يصل سعره إلى المستهلك بقيمة تتراوح بين 54 و55 جنيهًا.

وتراوح سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة، بين 47 و48 جنيهًا، كما جاء سعره للمستهلك ليصل إلى سعر يتراوح بين 52 و54 جنيهًا.

كما وصل سعر البيض البلدي إلى نحو 60 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض في المحلات التجارية

وجاءت أسعار كرتونة البيض الأبيض في المحلات التجارية الكبرى ليشهد استقرارًا، كما يلي:

جاء سعر كرتونة البيض المكونة من 10 بيضات نحو 26 جنيهًا.

وسجل كرتونة البيض الأبيض، التي تتضمن نحو 20 بيضة بين 38 و46 جنيهًا.

فيما وصل سعر البيض الأحمر اليوم إلى قيمة مالية تتراوح بين 40 و47 جنيهًا.

ووصل سعر طبق البيض الأبيض المكون من 30 بيضة إلى 65 جنيهًا، و75 جنيهًا في بعض المحلات.