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بريد الوطن .. جمعية استهلاكية لأهالي «الروضة» يا وزير التموين

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الوطن
09:35 م | الجمعة 24 يونيو 2022
الدكتور على المصيلحى وزير التموين

الدكتور على المصيلحى وزير التموين

نشكو نحن أهالى منيل الروضة عدم وجود جمعية استهلاكية محترمة فى المنطقة، إذ لا توجد سوى جمعية واحدة قديمة تم إنشاؤها منذ فترة طويلة، ولم يتم تجديدها، وصحيح أن منطقة المنيل والروضة بها حالياً ناطحات سحاب، ويسكنها عدد كبير من أصحاب الأموال الضخمة، لكنْ أيضاً هناك سكان قدامى، يسكنون منذ أكثر من 50 عاماً فى نفس المكان، وهم ليسوا أغنياء مثل أصحاب ناطحات السحاب، وفى حاجة لجمعية استهلاكية محترمة تخدمهم، وسبق أن تقدمنا بشكوى لمجلس الوزراء، لكن لم يحدث أى شىء، نناشد السيد الدكتور على المصيلحى وزير التموين توجيه المسئولين من أجل إنشاء جمعية استهلاكية جديدة، أو حتى تجديد القديمة خدمة لأهالى المنطقة.

                        وفاء محمود عبدالحميد - الروضة - القاهرة 

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