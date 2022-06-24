بريد الوطن .. جمعية استهلاكية لأهالي «الروضة» يا وزير التموين

نشكو نحن أهالى منيل الروضة عدم وجود جمعية استهلاكية محترمة فى المنطقة، إذ لا توجد سوى جمعية واحدة قديمة تم إنشاؤها منذ فترة طويلة، ولم يتم تجديدها، وصحيح أن منطقة المنيل والروضة بها حالياً ناطحات سحاب، ويسكنها عدد كبير من أصحاب الأموال الضخمة، لكنْ أيضاً هناك سكان قدامى، يسكنون منذ أكثر من 50 عاماً فى نفس المكان، وهم ليسوا أغنياء مثل أصحاب ناطحات السحاب، وفى حاجة لجمعية استهلاكية محترمة تخدمهم، وسبق أن تقدمنا بشكوى لمجلس الوزراء، لكن لم يحدث أى شىء، نناشد السيد الدكتور على المصيلحى وزير التموين توجيه المسئولين من أجل إنشاء جمعية استهلاكية جديدة، أو حتى تجديد القديمة خدمة لأهالى المنطقة.

وفاء محمود عبدالحميد - الروضة - القاهرة

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