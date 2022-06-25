حظك اليوم برج الحوت السبت 25-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الحوت بعض الصفات التي تميزه عن غيره فهو يعرف بأنه شخص ذكي كثيرا في كافة جوانب حياته ويؤهله ذلك للنجاح في عمله والوصول إلى مرتبة عالية حيث أنه يكون قادر على إدارة العمل بكفاءة عالية بسرعة غير مسبوقة، فإذا تولى منصب إداري أو تدريبي فإنه سيقدم أفضل ما لديه في العمل؛ لأنه يمتلك قدرات غير عادية.

مولود برج الحوت والعمل

الميزات العديدة التي يمتلكها مولود برج الحوت تجعله قدوة للكثيرين والموظفين الذي يقعون تحت يديه ويحاولون تقليده دائما والوصول إلى ما وصل إليه أو التعامل والتكيف مع العمل مثلما يفعل هو بكل ما يمتلكه من قدرات غير مسبوقة، كما أنه يستطيع العمل تحت الضغط دون تذمر، كما أنّه يصنف بأنه مستمع جيد، ويرحب بشكل واسع بالأفكار الجديدة والأعمال المبتكرة التي يقدمها الأشخاص من حوله، ويفضل مولود هذا البرج فصل الحياة العملية عن حياته الاجتماعية، حيث أنه مقتنع أن تلك التفاصيل لا تهم غيره، وليس من الضروري تعميمها أو الخوض فيها.

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