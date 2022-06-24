هاشتاج «أهلا بتميم» يتصدر تريند «تويتر» بالتزامن مع زيارته لمصر

تصدر هاشتاج «اهلا بتميم» موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، تزامنا مع زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر للقاهرة مساء اليوم، وكان في استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ تستمر زيارته لمصر لمدة يومين.

صور في شوارع القاهرة ترحب بزيارة أمير قطر

ونشر عدد كبير من رواد موقع «تويتر» صورا تزين شوارع القاهرة مرحبة بزيارة أمير دولة قطر.

وصرح المتحدث الرسمي، باسم رئاسة الجمهورية، بأنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي السياق نفسه، أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، يجري زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، ويلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكر الديوان الأميري القطري أن أمير قطر الشيخ تميم غادر مدينة كيجالي بدولة رواندا، بعد مشاركته في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث الـ26 الذي عقد بجمهورية رواندا، متوجها إلى مدينة القاهرة في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية.

الزيارة الأولى إلى القاهرة

وزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الحالية، لمصر، هي الأولى إلى القاهرة منذ توليه إدارة شؤون بلاده، وستكون الثانية إلى مصر منذ 7 سنوات عندما جاء إلى شرم الشيخ للمشاركة في أعمال القمة العربية وقتها عام 2015.