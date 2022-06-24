هاني شاكر يفتتح مهرجان السويس بأغنية «بلدي»: أول مرة أزوركم وأغني وسطكم

افتتح الفنان هاني شاكر فقرته الغنائية بالدورة الأولى لمهرجان السويس للموسيقى والغناء بأغنية الشهيرة الوطنية «بلدي» تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي أمين.

هاني شاكر بمهرجان السويس

وأكمل شاكر وصلته بتقديم أغنيتي «بحبك أنا» و«لو رحت بعيد»، التي تفاعل معهم الحضور بشكل كبير، وقال عقب أداء أولى أغنياته إنها المرة الأولى التي يشدو فيها بالسويس ويزورها وقدم الشكر لمحافظ السويس والوزارة الثقافة والقائمين على دار الأوبرا.

فرقة السمسمية

وافتتحت فرقة السمسمية التابعة لمحافظة السويس فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السويس للموسيقى والغناء المقام في متحف السويس.

ويحضر الافتتاح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد عناني وزير الآثار والدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار، بالإضافة لمحافظ السويس، وبدأت الفرقة بأداء أغنيات خاصة بمنطقة القنال وسط حضور جماهيري كبير، ثم قدمت الفرقة عدة أغنيات شهيرة على نغمات السمسمية، منها «يا للالي» لمحمد منير.