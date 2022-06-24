غرق أثناء الصيد.. جهود مكثفة لانتشال جثمان طفل في رشيد بالبحيرة

تكثف قوات الإنقاذ النهري في محافظة البحيرة، بمشاركة غواصين متطوعين، جهودها في عملية البحث عن جثمان الطفل رمضان أبو جهل، 14 سنة، الذي سقط في مياه البحر المتوسط في مركز رشيد.

غرق الطفل أثناء الصيد

لقي الطفل، مصرعه غرقا، اليوم الجمعة، إثر سقوطه في مياه البحر المتوسط، بمركز رشيد في محافظة البحيرة، أثناء عمله على مركب صيد، وما تزال عمليات البحث عن الجثمان مستمرة، حتى الآن.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرة أمن البحيرة، قد تقلت إخطارا من مركز شرطة رشيد، يفيد بمصرع طفل يدعي رمضان عطية أبو جهل، يبلغ من العمر 14 سنة، غرقا في مياه البحر المتوسط.

الدفع بسيارة إسعاف

يذكر أن الطفل «رمضان»، مقيم في مدينة إدكو، في محافظة البحيرة، ويعمل على مركب صيد، تدعى «الحاج علي»، ملك المواطن فاروق علي القط.

وعلى الفور، دفع مرفق الإسعاف في البحيرة، بسيارة إسعاف إلى موقع غرق الطفل، رفقة رجال الإنقاذ النهري، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.