اندلاع حريق في صيدلية بمحافظة سوهاج

نشب مساء اليوم حريق بأحد الصيدليات بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وأرجع نجل مالك الصيدلية الحريق إلى حدوث ماس كهربائي، وجرى السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة المنشاه بنشوب حريق بصيدلية بناحية دائرة المركز.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث

وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية ووحدة حماية مدنية، إلى موقع الحادث، َوبالفحص تبين نشوب الحريق بصيدلية الدكتور «محمد ص» ملك المدعو «محمد ص ع»، 55 عامًا دكتور صيدلي، ويقيم بذات الناحية بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، وجرى تم الدفع بسيارة إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

ماس كهربائي وراء الحادث

وأكد نجل مالك الصيدلية المدعو «أحمد م ص ع»، 20 عامًا، طالب ويقيم بذات الناحية بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج مضمون ما تقدم، موضحًا أنه فوجئ بنشوب نيرام داخل الصيدلية المملوكة لوالده ليتم على الفور استدعاء النجدة، َوالحماية المدنية، موضحا أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر محضرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.