ضبط مدير مستودع استولى على 166 طن دقيق مدعم بسوهاج

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة سوهاج، من ضبط مدير مستودع دقيق بلدي مدعم بسوهاج استولى على أكثر من 166طن دقيق مدعم وقام ببيعها سوق سوداء ليستولى على دعم محدودي الدخل الذي تكفله الدولة لهم.

إخطار أمني وبلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقي معلومات للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن العام، تفيد استيلاء مدير أحد مستودعات الدقيق المدعم بمحافظة سوهاج على الدقيق.

تشكيل لجنه بحث وتقصي

وشكلت الأجهزة الأمنية لجنة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، لتثبت التحريات صحة المعلومات الواردة والتي تفيد بقيام المدير المسئول عن أحد مستودعات الدقيق المدعم التابع لإحدى شركات تجارة الجملة بمحافظة سوهاج، بالتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم الموجودة بعهدته وبيعها في السوق السوداء.

ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة

وعقب التأكد من صحة المعلومات، تم استئذان النيابة العامة، كما تم تقنين الإجراءات تنسيقاً بقطاع الأمن العام، وتم ضبط مدير المستودع وتبين تصرفه في كمية دقيق بلدي مدعم قدرت بأكثر من 166,788 طن دقيق بلدي، وقام المدير المسئول بالتصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء، واستولى على حصيلة بيعها لصالحه الشخصي، مستوليا بذلك على الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.