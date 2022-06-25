بـ«بيجامة ومهرجان إخواتي».. تفاصيل أول ظهور لسعد لمجرد في القاهرة

أحيا الفنان المغربي سعد لمجرد في الساعات الأولى من صباح اليوم، حفل زفاف كبير في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط غياب إعلامي كامل عن الحفل بسبب المشاكل الأخيرة التي حاصرته.

سعد لمجرد يلبي طلب أحد الحاضرين بأغنية «بنت السلطان»

وعلمت «الوطن» أن سعد لمجرد حضر لمصر أول أمس ليلًا من أجل حفل الزفاف، وطلب من أسرة العروسين عدم تواجد كاميرات عديدة في الحفل حتى لا تنتشر الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم سعد لمجرد في الحفل إطلالتين الأولى عادية «كاجول» حيث ارتدى ملابس سوداء اللون، أما الاطلالة الثانية فكانت غريبة حيث أطل ببيجامة ذات ألوان زاهية وقدم في الحفل عددًا كبيرًا من أغنياته الشهيرة منها «نساي» التى قدمها مع محمد رمضان و«لمعلم» و«إنتي باغية واحد».

سعد لمجرد يغني «يا بنت السلطان»

ولبى سعد لمجرد طلب أحد الحضور بتقديم أغنية الفنان الكبير أحمد عدوية وهي أغنية «يا بنت السلطان»، ومهرجان «إخواتي»،.

يذكر أن سعد كان قد طرح مؤخرًا رفقة الفنانة إليسا أغنية «من أول دقيقة» التي حققت حتى الآن 140 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

جدير بالذكر أن سعد لمجرد يجد صعوبة فى الغناء أو الظهور فى مصر خلال السنوات الماضية، بسبب رفض عدد كبير من الجمعيات والمنظمات النسوية تواجده بسبب قضايا الاغتصاب التى اتهم فيها في فرنسا وأمريكا.