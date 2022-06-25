سعد لمجرد يحيي حفل زفاف في القاهرة بعد غياب 6 سنوات «فيديو»

أحيا قبل قليل، الفنان سعد لمجرد حفل زفاف بالقاهرة، في أول ظهور عام له في مصر، بعد الحملات الأخيرة التي طالته، والتي أدت لإلغاء حفلاته.

سعد لمجرد يشدو في الحفل بـ«يا بنت السلطان»

وارتدى سعد لمجرد ملابس زاهية الألوان في حفل الزفاف، وقدم خلال فقرته عدة أغنيات منها لمعلم وإنتي باغية واحد، ومن أول دقيقة ويابنت السلطان.

يذكر أن حفل سعد لمجرد في العراق ألغي مؤخرًا، وتداول عدد من العراقيين مقاطع فيديو توضح سبب إلغاء حفل سعد لمجرد في العراق، ويظهر خلالها مئات من المتظاهرين الذين أداوا صلاة المغرب أمام البوابة، وحاولوا اقتحام مكان الحفل لمنعه مرددين هتافات دينية، بينما تصدت لهم قوات مكافحة الشغب، وأجبر الموقف إدارة مدينة «سندباد لاند» الترفيهية التي يقام بها الحفل على إلغائه حفاظاً على سلامة الجمهور حال اندلاع أعمال شغب.

سعد لمجرد حفلته الغيت فى العراق

وكشف أحد المصادر لموقع «روسيا اليوم» أن سبب إلغاء حفل سعد لمجرد في العراق جاء خوفًا من نشوب أحداث عنف قد تؤدي إلى وقوع إصابات، بالرغم من أن الشركة المنظمة للحفل تكبدت خسائر تصل إلى نصف مليون دولار ما بين التذاكر التي تم بيعها والتجهيزات الخاصة بالحفل.

يذكر أن سعد كان قد طرح مؤخرًا رفقة الفنانة إليسا أغنية من أول دقيقة التي حققت حتى الآن 140 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.