«الصحة» توضح أعراض الاكتئاب وتحدد طرق التواصل مع أطباء متخصصين مجانًا

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الإصابة بالمشكلات النفسية، وقالت في تقرير رسمي لها، إذا كنت تعاني من أي مشكلة نفسية أو مصاب بالاكتئاب، تواصل مع أطباء متخصصين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عن طريق الخط الساخن 16328.

وتابعت الوزارة أن الخدمة تتم على مدار الـ24 ساعة، وهى مجانية تمامًا ولا يتحمل المواطن أي أعباء مالية، مؤكدة أن كافة الاستشارات النفسية تكون من خلال فريق متخصص، وكافة البيانات سرية تامة، ولا يتم الإطلاع عليها من قبل أي شخص.

أعراض الإصابة بالاكتئاب

وحددت وزارة الصحة والسكان، أعراض الإصابة بالاكتئاب، وتتضمن ما يلي:

فقدان الرغبة في ممارسة الأنشطة المعتادة.

الإرهاق المستمر.

الحزن المستمر.

عدم تناول الطعام بشكل متوازن.

قلة المشاركة الاجتماعية.

الإحساس بالذنب.

اضطراب النوم ضعف التركيز.

وتستمر هذه الأعراض لمدة تصل إلى أسبوعين، ويجب على المريض الذهاب إلى الطبيب.

أهمية السلامة النفسية للمواطن

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أهمية السلامة النفسية، وقالت إن السلامة النفسية تجعل الإنسان مدركًا لإمكانياته وكيفية التعامل مع الضغوط الحياتية التي يتعرض لها الفرد بشكل يومي، وتابعت: «يجب الاهتمام بما تقدمه الأمانة العامة للصحة النفسية، ويمكن متابعتها عبر المنصة الإلكترونية التي انطلقت في مارس الماضي».

وتحرص وزارة الصحة والسكان، على تقديم مجموعة من الإرشادات والنصائح كروشتة علاجية تقدم بشكل يومي للمواطنين، وذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة وفقًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.