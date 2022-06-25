متى تنكسر موجة الحرارة؟.. توصيات مهمة لأصحاب المحاصيل الزراعية

كشف تقرير لمركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة موعد انكسار الموجة الحارة، مؤكّداً أنَّه سوف تنخفض الموجه اليوم السبت على أنَّ تستمر حتى نهاية الأسبوع على محافظات جنوب الصعيد.

أوضح التقرير أنَّ خطورة التعرض للشمس المباشرة تزيد بسبب تعامدها على مدار السرطان (القريب من أسوان) وسيادة موجات الأشعة الشمسية قصيرة الموجة «الأخطر»، إذ تكون الأشعة الشمسية عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي (ومن هنا تكمن الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس)، محذراً من التعرض لضربات الشمس وخاصة أثناء الموجات شديدة الحرارة.

توصيات زراعية مهمة خلال الموجة الحارة

أما أهم التوصيات الزراعية فهي تقريب مدة الري والبعد عن الري وقت الظهيرة مع الوضع في الاعتبار أنَّ الموجات شديدة الحرارة المتتالية تسبب ضعف في تحجيم الثمار (البلح – الزيتون – التين – البرتقال والليمون – أحياناً لوز القطن) وانخفاض نسبة المواد الفعالة كزيت الزيتون على سبيل المثال، ومن المهم تنظيم الري وتكثيف إضافات البوتاسيوم والماغنسيوم.

تابع التقرير أنَّه سوف يحدث ضعف في عمليات التلقيح والأخصاب للمحاصيل الصيفية خاصة في حال وجود رياح ساخنة على الذرة والأرز والسمسم والفول السوداني وفول الصويا واللوبيا لذا فمن المهم إضافة مركبات مثل الكالسيوم بورون حسب نوع المحصول، مع زيادة معدلات التنفيل في المحاصيل الثمرية والتنفيل يعني تساقط العقد الحديث مثل الخيار والطماطم والفلفل والباذنجان والبامية.

زيادة بعض الآفات المرتبطة بالحرارة

وأشار إلى زيادة بعض الآفات المرتبطة بالحرارة مثل الحشرات القشرية والبق الدقيقي والعنكبوت الأحمر وباقي الحشرات حرشفية الأجنحة مثل دودة ورق القطن وديدان الثمار وهو ما يحتاج إلى مراقبة ورصد مستمر للزراعات، مع زيادة فى حدة الأمراض المحبة للرطوبة الحرة مثل البياض الزغبي والتبقعات على كثير من المحاصيل (بياض زغبي على الريحان والخيار – التبقع الزاوي والانثراكنوز على القطن).