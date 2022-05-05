سكك حديد مصر: 116 قطارا إضافيا لرحلات العودة بعد عيد الفطر 2022

تبدأ هيئة سكك حديد مصر، صباح الغد، تسيير رحلات عودة قطارات عيد الفطر 2022، على خطوط الوجهين القبلي والبحري، حيث دفعت الهيئة بـ116 قطارا إضافيا لرحلات العودة، وجميع القطارات خضعت لأعمال تعقيم وتطهير من قبل العاملين، قبل بداية ساعات التشغيل، للحد من فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

رحلات عودة قطارات عيد الفطر 2022 حتى 11 مايو

وأوضحت هيئة سكك حديد مصر، أنّ رحلات عودة قطارات عيد الفطر 2022 مستمرة حتى 11 مايو الحالي، لاستيعاب جموع الركاب العائدين إلى القاهرة بعد قضاء إجازة العيد مع أسرهم، لافتة إلى أنّ جميع المحطات والقطارات يتم تعقيمها وتطهيرها بصفة دورية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، كما أنّ هناك غرفة عمليات لمتابعة حركة سير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظام الحركة.

سكك حديد مصر: إجراءات صارمة للوقاية من كورونا

وقال مصدر مسؤول في هيئة سكك حديد مصر، إنّ الهيئة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال رحلات عيد الفطر 2022، حيث تنفذ الهيئة إجراءات صارمة، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا.

تخفيض لذوي الإعاقة البصرية والمعاقين

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنّ سكك حديد مصر منحت تخفيضات على تذاكر القطارات لذوي الإعاقة البصرية والمرافق (إن وجد)، بقيمة تصل إلى 50% من ثمن التذكرة الكوامل الشاملة بالقطارات المكيفة المصرح عليها الحجز، والقطارات غير المكيفة.

وأوضح أنّ الاستفادة بالتخفيضات تتطلب إصدار بطاقة إثبات الشخصية الصادرة لهم من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها بالمحافظات، حيث يثبت ببطاقة التعريف الشخصية الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي نوع الإعاقة.

غرامة لمن يحمل تذكرة بتخفيض دون بطاقة شخصية

ولفت المصدر، إلى أنّ سكك حديد مصر أعلنت أنّه حال وجود راكب بالقطار يحمل تذكرة بتخفيض 50% بالقطارات المكيفة ولا يحمل بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الإجتماعي أو المكاتب التابعة لها بالمحافظات، يتولى مشرف القطار تحصيل فرق الأجرة، إضافة إلى الغرامة المقررة، كما أشار إلى إلزام للركاب بارتداء الكمامات الطبية، للوقاية من كورونا.