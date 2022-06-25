«حياة كريمة» تطلق 77 قافلة طبية في 14 محافظة «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «مؤسسة حياة كريمة: إطلاق 77 قافلة طبية في 14 محافظة»، وبلغ إجمالي أعداد المستفيدين من القوافل الطبية 53200 مواطن في 14 محافظة من محافظات القاهرة.

إطلاق 77 قافلة طبية في مختلف محافظات الجمهورية

ونجح القطاع الطبي بمؤسسة «حياة كريمة»، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في إطلاق 77 قافلة طبية في مختلف محافظات الجمهورية، شملت جميع الخدمات الطبية والعلاجية وكذلك الخدمات التوعوية للمواطنين.

تحويل 1270 حالة من المواطنين إلى مستشفيات الجامعات لتلقي العلاج اللازم

كما قام القطاع الطبي بتحويل 1270 حالة من المواطنين إلى مستشفيات الجامعات؛ لتلقي العلاج اللازم بمحافظات الجيزة والشرقية والمنوفية والغربية والوادي الجديد، منذ فبراير وحتى مايو من عام 2022.

إصدار خطابات لـ174 حالة تشمل 23 تخصصا مختلفا

وفي إطار البروتوكول التعاون المبرم بين المؤسسة والمجلس الأعلى للجامعات في شهر يناير المنقضي، استطاع القطاع الطبي استقبال الحالات المرضية بمختلف المحافظات، وأصدرت الخطابات لـ174 حالة تشمل 23 تخصصا مختلفا، وجاءت محافظات الجيزة والبحيرة والمنوفية كأعلى 3 محافظات في استقبال الحالات المرضية في مختلف التخصصات.