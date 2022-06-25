«القابضة للمياه» تنظم قوافل وأنشطة توعوية لرفع الوعي المائي بقرى حياة كريمة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عددًا من الأنشطة التوعوية والمجتمعية والخدمية، بقرى مركز الصف بجنوب محافظة الجيزة، التي تشهد المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تحليل عينات مياه عشوائية من المنازل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية

قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في تصريحات صحفية إن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، نفذ قافلتين مائيتين بقريتي نجوع العرب والشوبك الشرقي، بالتعاون مع مجلس مدينة الصف، تمّ خلالهما توعية المواطنين بأهمية المحافظة على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وأهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وتقديم بعض الخدمات للمواطنين كقراءة وفحص عدادات المياه وتحليل عينات مياه عشوائية من المنازل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

توعية المواطنين بالمشروعات القومية ودورها في تطوير حياة المواطن بالريف

وأضاف رئيس مياه الجيزة، أنَّه تمّ عقد لقاءً مجتمعياً بالتعاون مع جمعية وسيلة للأعمال الخيرية، وبحضور ممثلين من المجلس القومى للمرأة والأزهر الشريف وإدارة التضامن الاجتماعي بالصف وعدد من قادة الرأي بمركز الصف، تناول التعريف بمبادرة حياة كريمة وأهمية توعية المواطنين بالمشروعات القومية ودورها في تطوير حياة المواطن بالريف المصري.

ورش لتعليم السباكة الخفيفة تهدف إلي التوعية بأهمية كل نقطة مياه

وأشار إلى أنَّ اللقاءات تطرقت أوجه التعاون مع الكنيسة المصرية إلى تنفيذ ندوات توعوية بكنيستي السيدة العذراء والملاك ميخائيل بالصف تهدف إلي توصيل رسائل التوعية لرواد الكنيسة بأهمية ترشيد استهلاك المياه وضرورة المحافظة عليها، وعمل ورش لتعليم السباكة الخفيفة تهدف إلي التوعية بأهمية كل نقطة مياه وخطورة إهدار المياه.

رفع ثقافة الوعي المائي

ولفت رئيس مياه الجيزة، إلى أهمية تعزيز الأنشطة التوعوية التفاعلية لدى مرحلة النشء والشباب، التي تهدف إلى رفع ثقافة الوعي المائي، مشيراً إلى أنَّه تمّ تنفيذ ندوات توعوية وأنشطة متنوعة لطلاب مدارس ناصر الابتدائية المشتركة وصلاح عبلي الابتدائية، ضمن فعاليات النشاط الصيفي وبالتعاون مع إدارة التربية السكانية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وكذلك ندوات توعوية بمركز شباب عزبة السلام بجنوب الصف.