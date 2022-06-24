ندى الدمياطي: 53 ألف مستفيد من قوافل حياة كريمة الطبية بالمحافظات

قالت الدكتورة ندى الدمياطي، رئيس القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، إن أبرز التخصصات الطبية والقوافل الطبية بـ«مبادرة حياة كريمة»، قد تم إطلاقها منذ بداية شهر فبراير الماضي، حتى شهر يونيو من العام الجاري.

مشروعات حياة كريمة تشمل كل القطاعات

أضافت ندى الدمياطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم» المعروض على فضائية «DMC»، أن مشروعات حياة كريمة، التي تشمل كل القطاعات، كانت إحدى أبرز نتاجات ثورة 30 يونيو 2013، التي أتاحت توفير حياة كريمة للمواطنين في مختلف المجالات.

77 قافلة بالتعاون مع الصحة والجامعات

أوضحت رئيس القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، أن المبادرة نجحت في إطلاق 77 قافلة، بالتعاون مع وزارة الصحة والجامعات، بإجمالى 53 ألف مستفيد، مشيرة إلى أن القوافل، تضم العديد من التخصصات الطبية المختلفة، بالتعاون مع الفرق الميدانية بالمحافظات المختلفة.

وأكدت أن مبادرة حياة كريمة، تتميز بإطلاق قوافل ميدانية لرصد جميع التخصصات التي يحتاجها المواطنين، خاصة في المناطق النائية، وفقا لقواعد البيانات، بحلقات وصل مترابطة، كما أن هناك تخصصات أساسية بالقوافل الشاملة، منها: الباطني، الجراحة، الرمد، الأطفال، بالإضافة إلى قوافل طبية وتخصصات أخرى، ويوجد جوانب توعويه طبية بالتعاون مع الجامعات عن الصحة النفسية.