قوافل «حياة كريمة» الطبية تنتشر في 9 محافظات: كشف وعلاج مجاني

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 50 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 20 إلى 30 يونيو، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

9 قوافل مجانية ضمن حياة كريمة بالمحافظات

وقالت «الصحة» في بيان لها، إن القوافل الطبية المجانية ستنطلق يومي 25 و26 يونيو، بمناطق الشباسية مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، وناصر - الثورة مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، وقصر الباسل مركز اطسا محافظة الفيوم، والحمدات شرق مركز إسنا محافظة الأقصر، وبتمدة مركز بنها محافظة القليوبية، وبقسا مركز قويسنا محافظة المنوفية، ونزة الحاجر مركز جهينة محافظة سوهاج، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتي قورتة ثاني مركز نصر النوبة محافظة أسوان، وقرداحي مركز المنتزة محافظة الإسكندرية، وذلك في يومي 26 و27 من الشهر نفسه.

قوافل حياة كريمة الطبية

وبحسب وزارة الصحة والسكان، توجه القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، على أن تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

العلاج على نفقة الدولة

وأكّدت وزارة الصحة أنّه في حالة استدعاء الحالات لإجراء العمليات الجراحية، تحول من قبل أطباء القوافل إلى أقرب المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، مشيرة إلى أنَّ القوافل تشمل تخصصات: «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، ضمن خطة الوزارة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة.