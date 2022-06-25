أستاذ طرق: قطاع النقل الأكثر نموا خلال الـ8 سنوات الماضية

قال الدكتور محمد الصادق، أستاذ الطرق والمرور بجامعة حلوان واستشاري الطرق الدولي، إن قطاع النقل من أكثر القطاعات التي شهدت نموًا في الـ8 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن مصر قفزت نحو 90 مركزًا في مؤشر جودة الطرق من 118 إلى 28 خلال 5 سنوات، بسبب المشروع القومي الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2014.

الشبكة القومية أصبحت أكثر من 30 ألف كم

وأضاف «الصادق» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن الشبكة القومية أصبحت أكثر من 30 ألف كم، بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة 10 آلاف كم، وهو ما يشمل الكباري والأنفاق والأعمال الصناعية الأخرى وتجهيزات وسائل الحماية وتجهيزات المرور وغيرها.

وتابع الصادق أن قطاع النقل يشمل أمور أخرى مثل السكك الحديدية، وما حدث من تطوير فيها وتحديث أنظمة الإشارات وتحديث الأنظمة الإلكترونية وازدواج اكثر من 9 خطوط سكك حديدية قديمة وعربات قديمة من الخارج وإعادة تأهيل عربات قديمة، وعمل سكك حديدية جديدة صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء وتتمثل في القطار الكهربائي الخفيف وهو جاهز للافتتاح خلال أيام معدودة بداية من محطة عدلي منصور في مدينة السلام إلى العبور والشروق حتى يصل إلى العاشر من رمضان ومنها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

القطار الكهربي السريع عبارة عن 3 خطوط

وأردف الصادق «لدينا أيضا القطار الكهربي السريع وهو عبارة عن 3 خطوط، ويبدأ الخط الأول من العين السخنة في الساحل الشمالي ويمر بالعاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر ووادي النطرون والعلمين وغيرها ويصل إلى العلمين الجديدة ومنها إلى الأسكندرية حتى مرسى مطروح، وسرعته تصل إلى 250 كم في الساعة بطول 660 كم».

وأشار «الصادق» إلى وجود خطًا آخر يبدأ من أكتوبر ويتجه إلى أسوان وأبو سمبل، حيث يمر بجميع محافظات الصعيد مثل الفيوم وبني سويف والمنيا بطول 1100 كم بسرعة 250 كم في الساعة، والخط الثالث ما بين قنا والبحر الأحمر متمثل في الغردقة وسفاجا بطول 250 كم.