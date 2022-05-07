«مياه أسيوط» تواصل خطة تطهير الشبكات بعد عيد الفطر

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد خطتها لتطهير غرف وشبكات الصرف الصحي لتفادى حدوث أي أخطار جسيمة ناتجة عن سوء استخدام بعض المواطنين وإلقاء المخلفات الصلبة أو الزيوت والشحوم وبقايا الطعام والحيوانات النافقة، ومخلفات المصانع والمطاعم بغرف وشبكات الصرف الصحي، الأمر الذي يؤدي إلى إرهاق الشبكة وحدوث طفوحات تؤثر على سلامة البيئة والصحة العامة.

أعمال تطهير وشفط الرواسب

أكد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في بيان صحفي له اليوم، أنه تم الاستعانة بمعدات الأسطول الميكانيكي بالشركة والتأكد من جاهزية السيارات النافورى والكباش لأعمال التطهير وشفط الرواسب بغرف وخطوط الصرف الصحي لتنفيذ خطة التطهير، وأضاف أنه يتم عقد دورات تدريبية وورش عملية لتدريب الفنيين والسائقين على كيفية تحقيق أفضل استفادة من مثل هذه المعدات لنهو كافة أعمال التطهير والتعقيم لمطابق وغرف وشبكات الصرف الصحي على مستوى كافة المراكز التابعة للشركة دون أن تعرقل حركة المرور أو تعوق سير الحياة اليومية.

رفع الوعى لدى المواطنين

وأوضح رئيس الشركة أن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية من ناحيه يقوم بالدور المنوط به لرفع الوعي الثقافي لدي المواطنين بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي وتكاتف الجهود المشتركة والمستمرة والتي ستساعد على ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تتعلق بالصرف الصحي وستستهدف استخدام أحدث وأدق التقنيات العلمية لبلوغ الهدف المنشود لاسترجاع مواد الصرف الصحي وإعادة استخدامها كهدف ضروري للإدارة المستدامة للفضلات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والاستدامة البيئية.