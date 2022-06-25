النطق بالحكم في الدعوى المقامة من نزار الفارس ضد رانيا يوسف بعد قليل

تنطق المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، اليوم السبت، بالحكم في الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، التي طالب فيها بتعويض 5 ملايين جنيه، من الفنانة رانيا يوسف، بتهمة السب والقذف بعدما ظهرت معه في برنامجه «الفارس».

بداية الأزمة بين نزار الفارس ورانيا يوسف

واندلعت الأزمة بين الفنانة رانيا يوسف، والإعلامي العراقي نزار الفارس، في يناير من العام الماضي 2021، بعد ظهور رانيا يوسف، في حوار تليفزيوني معه في برنامجه «الفارس»، وأثارت هذه الحلقة حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد التصريحات الجريئة التي أدلت بها، وهو ما دفع عدد من المحاميين إلى تقديم بلاغات ضدها والمطالبة بتقديمها للمحاكمة.

وبحسب ما جاء في أوراق الدعوى المقامة من قبل وكيل الإعلامي العراقي نزار الفارس، المستشار هيثم عباس، ضد الفنانة رانيا يوسف للمطالبة بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، نظير ما بدر من الفنانة من سب وقذف وتشهير، في حق الإعلامي العراقي على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لموكله.

اتهامات بالتحرش

وأضاق الوكيل الإعلامي، أنه بعد صدور حكم من المحكمة يقضي ببراءة الفنانة رانيا يوسف من الاتهامات التي طالتها، بعد ظهورها في الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه «مع الفارس»، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، بارك لها الإعلامي العراقي نزار الفارس، على الحكم لكنّه تفاجأ بأنّها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة بأنّه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلًا، كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها، واثقًا في حماية القضاء الشامخ للكافة.