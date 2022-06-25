«دفاع الشيوخ» تناقش غدا إسقاط الجنسية عن عمرو واكد

تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، غدًا الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط لإسقاط الجنسية المصرية عن عمرو واكد.

الزملوط: الجنسية المصرية شرف لا يستحقه من باع نفسه من أجل حفنة دولارات

وقال النائب سليمان الزملوط لـ«الوطن» إنَّ «الجنسية المصرية شرف لا يستحقه هذا الشخص الذي استقوى بالخارج وهاجم بلده وباع نفسه من أجل حفنة دولارات»، مشددًا على أنَّه لابد من سقاط الجنسية المصرية عنه خاصة بعد إهانته المتكررة وهجومه على مصر وآخرها إهانة المرأة المصرية والأم المصرية، وهو ما يستوجب إسقاط عضويته، إذ لا يوجد سبب لاحتفاظ من يخون وطنه بالجنسية.

وشدد «الزملوط» على ضرورة إسقاط الجنسية عن عمرو واكد، موضحًا أنَّه «لا يستحق شرف أن يحمل الجنسية المصرية التي يفخر بحملها كل مصري»، حسب تعبيره.

لجنة الثقافة بالشيوخ تناقش دور هيئة الاستعلامات في مواجهة الأخبار الكاذبة عن مصر

وتناقش لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم الاقتراح برغبة المقدم من أمين سر اللجنة النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول دور الهيئة المصرية للاستعلامات في مواجهة ما يتم نشره من أخبار كاذبة ومغلوطة عن مصر في مواقع إخبارية عربية وأجنبية بالخارج.

كما يناقش مجلس الشيوخ خلال اجتماعات اللجان عددًا من القضايا منها اجتماع لجنة العلاقات الخارجية حول العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي.

أيضًا تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها غدًا الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم عمر عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الشعب الجمهوري حول آليات دفع التعاون وزيادة التجارة البينية والسياحة مع روسيا في ضوء العلاقات المتميزة بين الدولتين.

ويستكمل مجلس الشيوخ غدًا الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017».

ويستهدف القانون ضمن مواده التوسع في أحكام حظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات كما يستهدف سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين

ومن المقرر أن يرفع مجلس الشيوخ انعقاده السنوي الأسبوع الجاري، لينتهي دور الانعقاد الأول له على أن يعود للانعقاد في أكتوبر المقبل وفق المواعيد الدستورية.