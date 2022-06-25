مطارات الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السائحين عبر 127 رحلة طيران

تستقبل مطارات الغردقة ومرسى علم اليوم السبت 127‪ رحلة تقل ما يقرب من 20 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية قادمة من مطارات أوروبا وذلك طبقا لجدول تشغيل 127 رحلة طيران، المعلن من المطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة بصالات الوصول والاستقبال.

مطارات الغردقة ومرسى علم

وكشف مصدر ملاحي بأن اليوم السبت إن مطارات الغردقة ومرسى علم استقبلت أعلى نسبة معدل رحلات في اليوم الواحد وتصل لعدد رحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار الغردقة 93 رحلة طيران منتظم وشارتر من مختلف المطارات الأوروبية تقل 15 ألف سائح أوروبى والرحلات القادمة إلى مطار مرسي علم 34 رحلة طيران تقل حوالي 5 آلاف سائح وذلك طبقا لجدول تشغيل رحلات الطيران المعلن بالمطارات.

جنسيات أجنبية متعددة

ومن جانبه أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن فنادق مرسي علم والغردقة استعدت لاستقبال آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا و سلوفاكيا والنمسا ولوكسمبرج ورومانيا وألمانيا وايطاليا وإنجلترا.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

ولفت إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها ووصلت في عدد من الفنادق إلى 90 بفنادق مرسي علم %وأعلنت عدد من الفنادق انها كاملة العدد ولا يوجد أي حجوزات خلال إجازة الصيف ويعود ذلك إلى ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطارات الغردقة ومرسى علم، إضافة إلى ارتفاع معدلات حركة السياحة الداخلية تزامنا مع اجازة الصيف وقرب حلول إجازة عيد الأضحى المبارك.