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اليوم.. إعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لرئاسة الاتحادات العمالية

كتب:

ماهر هنداوي
10:52 ص | السبت 25 يونيو 2022
محمد سعفان وزير القوى العاملة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المنظمات النقابية العمالية، أنَّه يتمّ اليوم السبت إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لرئاسة الاتحادات  العمالية.

التظلم من نتيجة انتخابات اتحادات العمال بعد غد

وقالت اللجنة إنَّ غدا الأحد سيتمّ إجراء الانتخابات والتظلم من النتيجة بعد غد الاثنين، والبت في التظلمات 28 يونيو الجاري وإيداع الأوراق في اليوم التالي الموافق 29 يونيو 2022.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.