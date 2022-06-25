محافظ أسيوط يبحث موقف مشروعات الرصف وإنشاء محور منفلوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات الرصف وإنشاء المحاور التى يجرى تنفيذها بمراكز المحافظة المختلفة.

وأشار المحافظ إلى أهمية مشروعى محور منفلوط العلوى ومحور «أبو تيج – ساحل سليم» والتى يجرى تنفيذهما بعد الانتهاء والافتتاح الرسمى لمحور ديروط العلوى على النيل لاستكمال مشروعات الطرق بالمحافظة والتى تمثل شرايين جديدة للتنمية وتساهم فى جذب استثمارات جديدة تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمشكلات التي قد تواجه المواطنين في القطاعات المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ والمهندس مصطفى مسعود مدير فرع الهيئة القومية للطرق بالمحافظة لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات رصف الطرق وانشاء محاور منفلوط وابوتيج – ساحل سليم والتى تنفذها الهيئة القومية للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل.

استعراض الموقف التنفيذى لمحورمنفلوط

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – الموقف التنفيذى لمشروع محور منفلوط العلوى على النيل والذى يجرى تنفيذه بطول 41 كيلو و 29 متر عرض بتكلفة إجمالية 3.3 مليار جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 25 % لتحقيق التنمية الشاملة وربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتسهيل تنقل المواطنين والذى سيساهم ذلك فى الخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة والانتقال من شرق الى غرب النيل بسهولة بدلا من استخدام المعديات النهرية.

واستعرض المحافظ أعمال انشاء محور كوبرى أبوتيج - ساحل سليم على النيل بتكلفة 2.5 مليار جنيه ويكمن أهمية هذا المحور في خدمة التنمية وتيسير حركة المواطنين يبلغ طول هذا المحور 1500 متر متضمناً كوبرى أعلى النيل بطول 840 متراً وكوبرى أعلى السكة الحديد والطريق الزراعى مصر أسوان بطول 360 متراً بالإضافة للكبارى السطحية على ترعة الفاروقية ويجرى العمل به بنسبة تنفيذ تجاوزت 30 % ، فضلا عن استعراض أعمال نزع ملكية الاراضى اللازمة لانشاء محور ابوتيج ساحل سليم وصرف التعويضات للاهالى وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة لذلك .

تقديم كافة سبل الدعم لإنجاز المشروعات

وأشار محافظ أسيوط الى حرصه على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من تلك الأعمال وتنفيذ هذه المشروعات وفقاً للجدول الزمني المقرر، مشيراً إلى اهمية مراعاة المواصفات ومعايير الجودة فى مشروعات رصف الطرق التى يجرى تنفيذها لتحسين حالة الشوارع ورفع كفائتها وتحسين حالتها وذلك لتسهيل الحركة والنقل والإنتقال للمواطنين وتوفير الأمن والسلامة.

وشدد المحافظ على ضرورة تذليل العقبات وتسريع وتيرة الأعمال لأعمال الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال وإنهائها في توقيتاتها المحددة موجهًا بضرورة التنسيق بين مسئولي الطرق ورؤساء الوحات المحلية وتقديم الدعم في مختلف المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاعات الرصف بالمحافظة في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

متابعته ميدانية لكافة المشروعات

ولفت «سعد» إلى متابعته الميدانية لكافة المشروعات التي تتم علي أرض الواقع بنطاق المحافظة للوقوف علي نسب التنفيذ مشيرًا الي أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الإنجاز موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة بالتنسيق مع هيئة الطرق مع التنبيه علي الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.