محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي

ناقش اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، خلال الاجتماع الدوري للمحافظة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

جاء ذلك بحضور كل من المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد، ومدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية.

معدلات التنفيذ في المشروعات

استعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للخطة الاستثمارية، وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات وما هو متبق وجار الصرف منه على تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

استكمال المحال التجارية

أضاف "الداودي" أنه جرى استكمال تنفيذ عدد من المحال التجارية ضمن الأسواق التجارية بقريتي أبوشوشه والقارة بمركز أبوتشت بتكلفة 5 ملايين جنية، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة لديهم طبقا للجداول الزمنية المقررة.

وشدد على رفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد، لدخول المشروعات الخدمة في أسرع وقت.

و في نهاية الاجتماع أكد محافظ قنا ضرورة رفع تقرير شهري مفصل، موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة مع ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينهم لتذليل جميع المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030.