محافظ أسيوط يعلن توريد 168 ألفا و245 طن قمح محلي للشون والصوامع

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن أعمال توريد القمح المحلي للشون والصوامع مستمرة بكافة قرى ومراكز المحافظة، حيث تم توريد 168 ألفا و245 طن قمح حتى اليوم، بعدد 30 شونة وصومعة ومركز تجميع على مستوى المحافظة، مشيرا الى أهمية التنسيق والتعاون وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والموردين واستلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقاً للضوابط الموضوعة.

تشكيل لجان لحصر كميات القمح

وأكد محافظ أسيوط أنه تم تشكيل لجان لحصر كميات القمح التي تم توريدها حتى الآن، بالإضافة إلى حصر الكميات المنزرعة وفقا لكارت الفلاح والبيانات الرسمية والحصر الميداني على الطبيعة وتحرير المحاضر للممتنعين عن توريد محصول القمح حرصًا على توفير الأمن الغذائي لمصر، بالإضافة إلى وقف صرف حصة الأسمدة المقررة لهم ووقف البطاقات التموينية واحتساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد، لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيها للأردب، لافتاً إلى متابعته الدورية واليومية لأعمال توريد القمح لكافة المواقع التخزينية بمراكز وقرى المحافظة.

توريد 79269 طنا في شون البنك الزراعي

وأوضحت المهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه تم توريد 79269 طنا و639 كجم بشون البنك الزراعي المصري، و31197 طنا للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى 47532 طنا للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، و8058 طنا لشركة الوحدة لطحن الغلال، و2032 طن إنتاج «التقاوي إرشاد - إكثار»، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى اليوم إلى 168 ألفا و245 طن قمح، مشيرة إلى تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.

تحفيز الموردين وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات

وأضاف محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه يتم تحفيز الموردين وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي تم حصادها بواقع 18 أردبًا عن الفدان، وبحد أدنى 12 أردباً عن الفدان بعدة طرق، من بينها صرف لكل مزارع قام بتسليم 12 أردبا من القمح المحلي عن كل فدان 10 كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب.

وفي حالة قيام المزارع بتسليم كمية من الأقماح المحلية تزيد عن 12 أردبا من الأقماح المحلية عن كل فدان يصرف له 20 كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب، حيث تم تحديد سعر النخالة الخشنة بمبلغ 3800 جنيه للطن، ليكون سعر الكيلو جرام الواحد بمبلغ 3.8 جنيه مصري، ويحظر بيع النخالة الخشنة للتجار اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وحتى 31/12/2022، أو لحين صدور قرار آخر في هذا الشأن.

كما تضمن القرار أن يقوم المزارع بتقديم علم الوزن الذي تم توريد محصول القمح بناءً عليه إلى الإدارة التموينية التابع لدائرتها الحيازة الزراعية، وتقوم الإدارة التموينية بمراجعة علم الوزن وحساب كمية النخالة الخشنة الموردة وفقًا لحكم المادة الأولى من هذا القرار، وتسليم المزارع إذن صرف النخالة معتمد من الإدارة التموينية للصرف من أقرب مطحن للمزارع.