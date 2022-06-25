عاجل .. مدبولي يتفقد 8 مشروعات خدمية لـ«حياة كريمة» بالغربية

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، جولة تفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، في نطاق قرسة نهطاي بمركز زفتى في نطاق محافظة الغربية.

مدبولي في قرية نهطاي

وتضمنت جولة رئيس الوزراء في نطاق قرية نهطاي، تفقد 8 مشروعات في نطاق «حياة كريمة»، تضمنت تفقد مركز شباب نهطاي، ومدرسة التعليم الأساسي بنسبة تنفيذ 5%.

جولة رئيس الوزراء

واشتملت الجولة على تفقد مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة، ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية، ونقطة إطفاء نهطاي، ونقطة شرطة نهطاي، والمركز التكنولوجي لخدمات المواطنين، ومشروع تبطين ترعة العطف.