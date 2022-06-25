وظائف مطلوبة من الشباب والرياضة.. بعضها في مول مصر و6 أكتوبر

كشفت وزارة الشباب والرياضة عبر الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن إقامة يوم مفتوح للتوظيف لدى عدد من الشركات التي تطلب عددًا من الموظفين لشغل وظائف خالية بمرتبات مجزية.

وأوضحت الشباب والرياضة تفاصيل كل وظيفة، والتي ترصدها «الوطن» في التقرير التالي، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

وظائف شركة دومتي

أعلنت شركة دومتي عن حاجتها لـ وظائف منها سائق درجة ثانية وثالثة، أخصائيين مبيعات، وعمال تعبئة وتغليف على أن يتم التقديم يوم 30 يونيو من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا بمقر الشركة بالخصوص سرياقوس الخانكة قليوبية، بشروط منها أن يكون السن بداية من 22 وحتى 40 عام وخريجين مؤهلات عليا وفوق متوسط ومتوسط وبدون، للتقديم يرجى ملء الاستمارة من هنـــا والحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد.

وظيفة شركة VOX Cinema

كما نوهت الشباب والرياضة عن حاجة شركة VOX Cinema لموظفين للعمل في فرع مول مصر على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر على أن يكون التقديم والمقابلة يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 من الساعة 11ص إلى الساعة 4 لوظائف مسؤول خدمة عملاء، مشرف السينما، مقدم طعام، باريستا، طباخ، فني إلكترونيات، شرط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى أو طلبة ملتحقين بالجامعة مع تقديم موقف واضح من التجنيد، للتقديم يرجى ملء الاستمارة أو الحضور إلى مقر الشركة مباشرة في الميعاد واليوم المحدد.

وظيفة شركة الأريج للأغذية الصحية

وبحسب الوزارة فإن شركة الأريج للأغذية الصحية في حاجة لأخصائي معمل (تحاليل أغذية) يملك خبرة في مجال تحاليل المواد الغذائية 3 سنوات على الأقل، خريج علوم (كيمياء)، بالإضافة لوظيفة أخرى وهي سائق يحمل رخصة مهنية للعمل في 6 أكتوبر شرط أن يكون الحد الاقصى للسن 35 سنة، خبرة 3 سنوات، يفضل من ساكني الجيزة وأكتوبر، للتسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من هنـــا.