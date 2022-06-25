رابط الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2022.. تعرف على كل التفاصيل

مازال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتيح ويُفعل رابط الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2022، وذلك لموظفي الجهاز الإداري وبعض الجهات الحكومية والهيئات بالقطاعين العام والأعمال العام.

رابط الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2022.. يتضمن كل التفاصيل

ويستطيع الموظفون العاملون بقطاعات الدولة الاستعلام عن كل التفاصيل النتائج المتعلقة بموقفهم من ترقيات يوليو 2022، وما اذا كان سيصيبهم الدور في حركة الترقيات الحالية من عدمه، إذ أنَّه من المقرر أن تنفذ وتفعل الموارد البشرية بالجهات الحكومة حركة الترقيات للموظفين اعتبارًا من شهر يوليو المقبل 2022.

وحصلت «الوطن» على رابط الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2022، إذ يتمكّن الموظف الراغب في التعرف على نتيجته في حركة الترقيات من خلال الضغط هنا.

ويتبع الموظف من خلال هذا الرابط العديد من الخطوات، تبدأ بإدخال البيانات المطلوبة حتى يتعرف الموظف على نتيجة ترقيته في حركة الترقيات التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مساء الأربعاء الماضي، وشكّلت حوالي أكثر من 500 ألف موظف يعملون بالجهاز الإداري للدولة وبعض الجهات الحكومية والعاملين بالهيئات الاقتصادية بالقطاعين العام والأعمال العام.

رابط الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2022 تسهيلا على الباحثين

وحرصت «الوطن» على مدار الثلاثة أيام الماضية إتاحة رابط الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2022، تسهيلًا وتيسيرًا على الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، وبعض الجهات الحكومية التي شملتها حركة الترقيات، للتعرف على نتائجهم في حركة ترقيات 2022.

جدير بالذكر أنَّ التنظيم والإدارة أطلق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن أحقية الموظفين في الترقية، الذي يمكن الموظفين -المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة الذي يوافق يوم 23 يونيو من كل عام.

وكان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز أصدر أمس القرار رقم 155 لسنة 2022 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وتضمن عدة مواد منها يُرقى الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيه 2022 مددا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد، شريطة التأكّد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقًا للوضع في 2/11/2016، استنادا إلى المادة 4 من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية.