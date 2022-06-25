تفاصيل الليلة الثانية من مهرجان السويس للموسيقى.. ظهور موهبة جديدة

تحيي عازفة ماريمبا نسمة عبد العزيز، والفنان أحمد جمال، فعاليات الليلة الثانية من مهرجان السويس للموسيقى والغناء الذي يقام في متحف السويس حتى نهاية يوم الأحد المقبل.

أحمد جمال يختتم الليلة الثانية من المهرجان

ترصد «الوطن» تفاصيل الليلة الثانية من المهرجان

- يشدو مطرب صاعد من أبناء السويس في الفقرة الأولى

- عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز تحيي الفقرة الثانية مع فرقتها الموسيقية.

- يقدم أحمد جمال الفقرة الثالثة من الحفل.

ويعد مهرجان السويس للموسيقى والغناء أحد أشكال التعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة، الذي يعد نموذجا للتكاتف بين مؤسسات الدولة، ويعد الحفل تفعيلا لبروتوكول التعاون بين الوزارتين، الذي وقعته الوزارتان في مارس 2022، الذي يهدف إلى الترويج للمناطق السياحية والأثرية والتاريخية المصرية.

هاني شاكر يفتتح الدورة الأولى من مهرجان السويس

شهدت الليلة الأولى من المهرجان تألقًا كبيرًا من الفنان هاني شاكر، الذي أصر على أن يبدأ حفله الغنائي بأغنيته الوطنية «بلدي»، وقدم خلال الحفل وصلة من أهم وأشهر أغنياته منها لو رحت بعيد وبحبك أنا وأمرك ونسياك صعب، ومشتريكي، ولو سمحتوا، وغلطة، ولو بتحب ولسه بتسألي، واختتم الحفل بأغنية «علي الضحكاية» التي أهداها لمصر، وخلال الحفل قدم أغنية تراثية للفنان عبد الحليم حافظ وهي أغنية «جانا الهوا».

ودخل هاني شاكر خلال الحفل في عدة مداعبات مع الجماهير الحاضرة حيث لبى أكثر من مرة طلبات الجمهور بأداء أغنية غلطة، ومشتريكي، ولو بتحب.