هاني شاكر يلبي طلب معجبة ويؤدي أغنية مشتريكي في مهرجان السويس

لبى الفنان الكبير هاني شاكر طلب معجبة من الحاضرين لحفله الغنائي بمحافظة السويس بأداء أغنية من أغنياته القديمة، واتفق شاكر مع قائد فرقته المايسترو مصطفى حلمي أمين بتقديم أغنية «مشتريكي».

هاني شاكر يقدم مجموعة من الأغاني المتميزة

ودخل شاكر في وصلة مداعبة مع أحد الحاضرين حين طلبت منه أغنية قديمة فرد عليها قائلا «أقدم من الجبنة القديمة»، شاكر أكمل حفله بتقديم أغنيات «أمرك ولو سمحتوا» «نسيانك صعب» التي لاقت إعجاب عدد كبير من الحاضرين.

افتتاح هاني شاكر مهرجان السويس

افتتح الفنان الكبير هاني شاكر فقرته الغنائية بالدورة الأولى لمهرجان السويس منذ قليل، للموسيقى والغناء بأغنية الشهيرة الوطنية بلدي تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي أمين.

وافتتحت فرقة السمسمية التابعة لمحافظة السويس فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السويس للموسيقى والغناء المقام في متحف السويس.

حضور إيناس عبد الدايم والدكتور خالد عناني حفل الافتتاح

ويحضر الافتتاح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار، بالإضافة لمحافظ السويس.

بدأت الفرقة بأداء أغنيات خاصة بمنطقة القنال وسط حضور جماهيري كبير، ثم قدمت الفرقة عدد أغنيات شهيرة على نغمات السمسية منها ياللالي لمحمد منير.