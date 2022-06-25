موعد إجازة العيد الكبير 2022.. وموظفو الحكومة يحصلون على 3 أيام فقط

يترقب بشغب بالغ ملايين المصريين ، موعد إجازة العيد الكبير 2022، حيث تعتبر من أطول الإجازات التي يحصل عليها المصريون خلال العام، وفقا لما نصت عليه مواد قوانين العمل المعمول بها، ومن المنتظر أن يحصل المصريون خلال هذه الإجازة على 5 أيام لمناسبة دينية.

صدمة بسبب موعد إجازة العيد الكبير 2022

ورغم أن هذه الإجازة هي الأكبر من بين إجازات المناسبات الدينية إلا أن موعد إجازة العيد الكبير 2022، للعام الهجري الحالي 1443 هجرية، أصابت كثيرين من الموظفين العاملين ببعض الحزن، لأنها تتزامن مع يومي الجمعة والسبت الذين هما في الأصل إجازة رسمية لكثير من الجهات الحكومية، ما يعني أن الإجازة الفعلية التي سيحصل عليها العاملون بمناسبة عيد الأضحى هذا العام ، 3 أيام فقط، بعيدا عن يومي الجمعة والسبت وهي أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ثاني وثالت ورابع أيام عيد الأضحى المبارك.

موعد إجازة العيد الكبير 2022.. تبدأ بوقفة عرفات

ووفقا لما جرت عليه العادات في مصر وكثير من الدول العربية فإن موعد إجازة العيد الكبير 2022، تبدأ من يوم وقفة عرفات التي ستكون يوم الجمعة الموافق ميلاديا 8 يوليو ، وهجريا التاسع من شهر ذي القعدة ، ويليه أجازة أيام السبت العاشر من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك ، وأيام الأحد والاثنين والثلاثاء وهي ما تسمى أيام التشريق ، في السنة النبوية الشريفة ، وتوافق الإجازة ميلاديا أيام 8 و9 و10 و11 و12 من شهر يوليو 2022 .

جدير بالذكر أنه يتبقى للمصريين، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، إجازتان فقط يحصلون عليها بسبب مناسبة دينية ، خلال العام الجاري 2022 ، هما إجازة رأس السنة الهجرية وستكون يوم السبت 30 يوليو 2022 والذي يوافق الاول من شهر المحرم أول أشهر السنة الهجرية 1444، وقد يتم ترحيلها الى يوم الخميس التالي مباشرة، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء السابق في هذا الشأن.

أما الإجازة الأخيرة بسبب مناسبة دينية خلال عام 2022 ستكون السبت 8 أكتوبر 2022 بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.