إجازة عيد الأضحى 2022.. تعرف على موعدها وعدد الأيام

عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك منذ عدة أيام، كثرت عمليات البحث عبر «جوجل» عن إجازة عيد الأضحى 2022، وعدد الأيام التي سوف يحصل عليها العاملون بالقطاعات الحكومي والعام والخاص.

وفي هذا السياق تستعرض «الوطن»، ضمن خدماتها للقراء تفاصيل إجازة عيد الأضحى المقبل.

5 أيام.. إجازة عيد الأضحى 2022

ووفقا للحسابات الفلكية، وتقارير المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن إجازة عيد الأضحى 2022، ووفقا لما اعتاد عليه المصريون بصدور قرارات من مجلس الوزراء بهذا الشأن، فإن الإجازة ستكون مدتها خمسة أيام، حيث ستبدأ يوم وقفة عرفات التي توافق يوم الجمعة 8 يوليو 2022، وأول وثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى «السبت والأحد والإثنين والثلاثاء»، 9و10و11و12 يوليو 2022، وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاعين الحكومي والعام.

أما إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص، فسيتم احتسابها بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتشرف على تنفيذها وزارة القوى العاملة السلطة المختصة بمنشآت القطاع الخاص، لكن سيكون الأساس فيها الجمعة وقفة عرفات 8 يوليو، وأول وثاني أيام العيد.

9 أيام عطلة قبل إجازة عيد الأضحى 2022

ويحصل المصريون، قبل إجازة عيد الأضحى، على عطلات رسمية لأسباب دينية وقومية، بينها الخميس 6 يناير، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والخميس 27 يناير، بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة والإثنين 25 أبريل، بمناسبتي شم النسيم وعيد تحرير سيناء، ومن السبت 30 أبريل إلى الخميس 5 مايو، بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك.

ويتبقى للمصريين يوم إجازة وطنية، قبل حلول إجازة عيد الأضحى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيه، كما يحصل المصريون على إجازات أخرى عقب انتهاء أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن بينها، السبت 23 يوليو، بمناسبة ذكرى عيد ثورة 23 يوليو 1952، والسبت 30 يوليو، بمناسبة رأس السنة الهجرية والخميس 6 أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة، والسبت 8 أكتوبر، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.