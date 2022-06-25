رابط موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، أكثر الكلمات بحثا على محرك البحث «جوجل» من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة، ويستعرض «الوطن» في هذا التقرير رابط موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وخطوات التسجيل ووميزات الكارت الخدمي والأوراق التي حددتها وزارتا الصحة والتضامن، للحصول عليه.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنّ على المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة اتباع مجموعة من الخطوات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، والتي جاءت على النحو التالي:

رابط موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

- أولا تسجيل الطلب من خلال هذه البوابة، وضرورة التأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسؤولية قانونية وسيتم توقف الطلب أو رفضه بناءً على البيانات، لذلك تأكد من أن البيانات والملفات المرفقة واضحة.

- بعد الخطوة الأولى من ملء البيانات الشخصية، لا بد من ملء استمارة البيانات الأساسية وهى عبارة عن مجموعة من الأسئلة ولا بد من التأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

- بعد عملية التسجيل سيظهر رقم الطلب الخاص بك، ويجب عليك الإحتفاظ بيه، وليس معنى التسجيل، أنه تم القبول الطلب الخاص بك، لكن هذه الخطوة الأولى لدراسة الحالة.

- بعد ذلك يتم الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

- في حالة قبول الطلب، عليك حجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة والتى سبق والإشارة اليها،وبعدها يتم التوجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد، ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

- بناءً على الخطوات والبيانات التي تم استيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة، وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

وتابعت وزارة الصحة والسكان بأنه بعد عملية التسجيل، يدخل ذوي الاحتياج الخاصة على موقع الوزارة من هنا.

وأضافت الوزارة أنه بعد إتمام عملية التسجيل، تتولى لجنة طبية متخصصة الكشف الطبي على الشخص الراغب في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022.

وأوضحت الوزارة مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، وتضمنت الجمع بين معاشين، الكشف مجانى بالمستشفيات، الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، الإعفاء من الضرائب، التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.