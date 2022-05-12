أرقام الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.. «اتصل واتبع الخطوات»

يبحث الكثير من ذوي الهمم أو أسرهم، عن أرقام الاستعلام لكارت الخدمات المتكاملة، لتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي تخصيص الخط الساخن 15044 للاستعلام عن البطاقة واستقبال الشكاوى، مشيرة إلى أنه إذا كان هناك مشكلة متعلقة بتوزيع البطاقة سيتم تحويل المشكلة للشركة التي تم التعاقد معها لإصدار وتوزيع البطاقات، أما إذا كانت المشكلة طبية سيجرى تحويلها إلى وزارة الصحة.

رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

وعند الاتصال على أرقام الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة «15044» يجب اتباع الخطوات من قبل خدمة العملاء، إذ تعاقدت وزارة التضامن مع شركة توزيع لتوصيل كارت الخدمات المتكاملة إلى المنازل لضمان الأمان للمواطنين والعمل على حوكمة المنظومة، لفصل الموظف عن الشخص متلقي الخدمة كمواطن.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة كما يلي:

- الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2022 من خلال هذا الرابط.

- يدخل الشخص المستعلم الرقم القومي المكون من 14 رقما في المكان المخصص لذلك على الموقع، ثم يضغط على استعلام.

- يظهر للمواطن المستعلم عن بطاقة الخدمات المتكاملة على الفور موقف الكارت، كما يمكنه معرفة إذا كان طلب التقديم للبطاقة قيد الدراسة، أو تمت الموافقة عليه.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

ويمكن لحامل كارت الخدمات المتكاملة التمتع بعدد من المزايا أبرزها:

- يمكن لصاحب بطاقة الخدمات دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

- يتم الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنّه من ذوي الهمم.

- يمكن لحاملها التعيين ضمن نسبة 5% من عدد العاملين.

- توفر الكشف المجاني في المستشفيات.

- يحق لصاحب بطاقات الخدمات المتكاملة الجمع بين معاشين والدمج في المدارس.