خطوات حجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة إلكترونيا

يبحث الكثير من ذوي الهمم عن خطوات حجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، والتي تُمنح لمن يعانون من العديد أمراض الدم المزمنة، والأمراض التي تهدد الحياة، والهيموفيليا، والإعاقات البصرية، وكذلك أمراض السمع والبصر، ومرضى ضمور العضلات والأقزام، وأصحاب الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

كيفية حجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن خطوات حجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، تكون إلكترونيا كما يلي:

- أول خطوات حجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، هي أن يسجل الشخص ذوي الإعاقة على موقع وزارة الصحة، http://pod.mohp.gov.eg .

- يختار حجز موعد الكشف الطبي، حتى يتم تحديد موعد ومكان الكشف الطبي.

- يتم تسجيل البيانات صحيحة ودقيقة، وتصل رسالة على رقم الموبايل المسجل بالموعد ومكان الكشف.

- بعد الانتهاء من خطوات حجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، تقوم وزارة الصحة من خلال لجنة طبية متخصصة بإجراء الكشف الطبي على المواطن .

- في حال إذا ما تمت الموافقة يتم تحديد نوع الإعاقة.

- تعتمد وزارة الصحة التقرير الطبي للحالة وتقوم برفعه إلكترونيا.

- تتسلم وزارة التضامن الاجتماعي التقرير الطبي للحالة.

- آخر خطوة هي إجراء الكشف الوظيفي الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي لتأكيد نسبة الإعاقة للشخص، وفي حالة الموافقة على الحالة وثبوت استحقاقها، يتم إرسال البيانات إلى الشركة المختصة التي تم التعاقد معها إصدار كارت الخدمات المتكاملة المخصص لذوي الهمم.

- تقوم الشركة بإرسال البطاقات للأشخاص المقبولين على عناوين منازلهم .

وأكدت وزار ة التضامن الاجتماعي في تقرير صادر عنها، أنه يتم استثناء أصحاب الإعاقات الشديدة وكذلك الاعاقات بالغة الشدة من الكشف الطبي المميكن، مؤكدة أنهم يتبعون المرحلة الأولى في استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.