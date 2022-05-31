خطوات التسجيل لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للإعاقات الشديدة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم استثناء ما يقرب من نصف مليون مواطن من ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، من النموذج الطبي المميكن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، لافتة إلى أنهم يتبعون المرحلة الأولى في استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

كيفية استخراج بطاقة الخدمات للإعاقات الشديدة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي على الموقع الرسمي لها، أن هناك العديد من الخطوات للتسجيل لاستخراج بطاقة الخدمات للإعاقات الشديدة وتتمثل فيما يلي:

- أول خطوات التسجيل هي الدخول على رابط البوابة من هنا ويتأكد الشخص من ذوي الإعاقة من تسجيل بياناته بدقة، فالبيانات سيتوقف عليها قبول الطلب أو رفضه.

- يتأكد الشخص ذوى الإعاقة من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

- بعد أن يقوم الشخص بملء البيانات يجب ملء استمارة البيانات الأساسية والتي تكون عبارة عن مجموعة أسئلة، ويتأكد الشخص من الإجابة بمنتهى الدقة.

- بعد أن يسجل الشخص سيظهر له رقم الطلب الخاص بك.

- يتم الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

- إذا تم قبول الطلب، يتم حجز موعد من خلال الضغط على أيقونة الحجز بالبوابة.

- يتوجه ذوى الإعاقة لمكتب التأهيل الذي قام باختياره في الموعد المحدد ومعه كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص به.

- بناء على الخطوات والبيانات التي تم استيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة، وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.

مستحقو بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن اللاجتماعي أن هناك العديد من مستحقي بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تشمل ما يلي:

- فقد البصر التام.

- الهيموفيليا.

- طيف التوحد.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- أصحاب الإعاقات البصرية.

- مرضى الجذام.

- أصحاب الإعاقات السمعية.

- أصحاب أمراض الدم المزمنة.

- أصحاب اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، ويحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- أصحاب الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- اضطراب طيف التوحد.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- متلازمة داون.

- فقد السمع التام.

- أصحاب الشلل الدماغي.

- من يعانون من درجة فقد السمع 55 ديسبل.

- اضطراب فرط الحركة.