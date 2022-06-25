مصاريف الجامعة الأهلية 2022.. الطب والجراحة بـ105 آلاف جنيه

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الأهلية الجديدة «العلمين والجلالة والملك سلمان و المنصورة»، أن مصاريف الجامعات الأهلية 2022، موحدة لـ4 جامعات جديدة وهي بالجنيه المصري لجميع الطلاب المصريين، موضحة أن مصاريف كلية الطب والجراحة 105 آلاف جنيه، غير شاملة مصروفات التسجيل والمصروفات الإدارية وتأمين المعامل، وكلية طب الأسنان 97 ألف جنيه غير شاملة المصروفات الإدارية والتسجيل وتأمين المعامل، وكلية الصيدلة 85 ألف جنيه غير شاملة مصاريف التسجيل والرسوم الإدراية ومصاريف تأمين المعامل.

مصاريف الجامعة الأهلية 2022

وأوضحت المصادر أن باقي مصاريف الجامعات الأهلية 2022 -2023 لـ«الجلالة والعلمين والجلالة و المنصورة» غير شاملة مصروفات التسجيل والمصروفات الإدارية وتأمين المعامل، كالآتي:

** كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: 43 ألف جنيه.

** كلية اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

** كلية العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

** كلية السياحة: 40 ألف جنيه.

** كلية علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

** كلية هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

** كلية الطب والجراحة: 105 آلاف جنيه.

** كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

** كلية العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

** كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

** كلية العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

** كلية علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

** كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

وتابعت المصادر أن مصاريف الجامعات الأهلية 2022 متساوية فيما بينها، لافتة إلى أن الجامعات مجهزة بأحدث الإمكانيات والقدرات العلمية والبشرية بما يتماشى مع جامعات الجيل الرابع والثورة الصناعية وبما يضمن تأهيل خريجين متميزين مؤهلين لسوق العمل محلياً ودولياً، وبما يحقق التميز والريادة في مختلف المجالات وبما يحقق خدمة المجتمع المصري بكافة القطاعات.